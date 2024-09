Leander Dendoncker de retour à Anderlecht: "Je suis devenu un autre joueur"

Dendoncker, 29 ans, avait rejoint le centre de formation d'Anderlecht à l'âge de 13 ans avant de faire ses débuts professionnels en juillet 2013. Il a disputé un total de 171 matches avec le RSCA pour 11 buts et 4 assists, remportant deux titres de champion de Belgique et trois Supercoupes de Belgique. Il est ensuite passé par Wolverhampton Wanderers (2018-2022) et Aston Villa (2022-2024), qui l'a prêté six mois à Naples la saison dernière.

"Je suis devenu un autre joueur", a confié Dendoncker. "J'ai plus d'expérience. J'ai joué cinq ans en Premier League qui est le meilleur championnat du monde à mes yeux et à Naples où cela s'est moins bien passé. En termes de profil, je n'ai pas changé. L'entraîneur peut toujours m'utiliser au milieu de terrain ou en défense."