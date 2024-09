Les ajustements de la 2e mi-temps ont fait la différence pour Domenico Tedesco

Kevin De Bruyne (21e et 52e sur penalty) et Youri Tielemans (48e) ont marqué les buts belges. Un but contre son camp de Timothy Castagne (36e) avait provisoirement remis les deux équipes à égalité.

"Je pense qu'on commence bien la première mi-temps. Nous ouvrons le score et après cela nous avons deux ou trois occasions pour planter le deuxième but. Quand nous avons pris le but égalisateur, nous étions moins concentrés et nous avons perdu beaucoup de ballons", a confié le sélectionneur fédéral au micro de VTM après la rencontre.