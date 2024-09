Les Diables Rouges "devaient marquer dans les 25 premières minutes" pour Tedesco

"Nous avons très bien joué durant les 25 premières minutes", a analysé l'entraîneur italo-allemand. "Nous contrôlions tout. Nous avons eu trois opportunités et nous aurions dû marquer un but, nous devions marquer. C'est un problème que nous avons, et pas seulement depuis l'Euro, même avant. Contre Israël (le match précédent, ndlr), je pense que nous avons tiré 24 fois et n'avons marqué que trois buts... C'est dommage, parce que si tu ne marques pas, c'est difficile. Ils sont forts, ils sont très forts... Si tu veux faire un résultat ici, prendre au moins un point, tu dois marquer."

L'après-match a aussi été marqué par les propos de Kevin De Bruyne qui a estimé, sur VTM, que certains joueurs n'avaient pas tout donné. "Tu dois comprendre que c'est une réaction tout de suite après le match", a relativisé Tedesco. "Il est dans l'émotion, il veut gagner, comme tout le monde, c'est pourquoi nous devons l'accepter. J'ai parlé un peu avec lui après le match, mais ce n'est pas facile d'avoir une discussion, une réunion, sans émotion à ce moment-là. Nous avons perdu en France, ce n'est pas facile, nous pouvions marquer au début et si tu ne le fais pas, le match est de plus en plus difficile."