Les Diables Rouges retrouvent encore la France pour vaincre le signe indien

Pour ce 78e duel belgo-français, le stade Roi Baudouin affichera complet pour pousser les Diables vers un premier succès en match officiel contre la France depuis le 9 septembre 1981. La Belgique reste d'ailleurs sur quatre revers de rang face aux Français: en demi-finale du Mondial 2018, en demi-finale de la Ligue des Nations 2021 et plus récemment en huitièmes de finale de l'Euro 2024 et le 9 septembre dernier à Lyon lors du match aller.

"Cela peut être une source de motivation. Je suis du genre à voir le verre à moitié plein. Néanmoins, nous devrons être dans un grand jour pour gagner", a déclaré Domenico Tedesco dimanche en conférence de presse.