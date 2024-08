Les Francs Borains ouvrent leur compteur victoire en déplacement à Lokeren-Temse

Ce vendredi, Lokeren-Temse et les Francs Borains ouvraient la deuxième journée de Challenger Pro League. Les Hennuyers se sont imposés 0-1 grâce à un but d'Adrian Troc tombé tôt dans la rencontre (5e). C'est la première victoire de la saison des Francs Borains alors que Lokeren-Temse n'a pas encore gagné et reste bon dernier.