Les matchs d'Israël contre la Suisse et la Roumanie se joueront en Hongrie

Match de qualification (Groupe I) pour le prochain championnat d'Europe de football en Allemagne, le duel entre Israël et la Suisse était initialement prévu le 12 octobre et avait été reporté au 15 novembre. Il aura lieu à Felcsut, en Hongrie, a annoncé l'UEFA mardi.

Le Comité Exécutif de la confédération européenne de football avait indiqué le 19 octobre dernier qu'aucun match relevant de l'UEFA ne devrait être disputé "jusqu'à nouvel ordre" en Israël en raison de la situation conflictuelle avec le Hamas. Le match de qualifications pour l'Euro 2024 aura donc lieu lors de la prochaine trêve internationale à la Pancho Arena de Felcsut, à 40 kilomètres à l'est de Budapest. La rencontre entre Israël et la Roumanie, prévue le 18 novembre en Israël, aura lieu à cette date dans la même Pancho Arena.

Ces deux rencontres auront lieu après Kosovo-Israël, match initialement prévu le 15 octobre mais reporté au 12 novembre au Kosovo. Les équipes israéliennes avaient été interdites de voyage par le gouvernement à la suite de l'attaque du Hamas, le 7 octobre.

Après huit journées (sauf pour Israël, la Suisse et le Kosovo), la Roumanie, la Suisse et Israël sont encore en lice pour se qualifier pour l'Euro 2024. La Roumanie compte 16 points, la Suisse 15 et Israël 11. Le Kosovo (7 points), le Bélarus (6 points) et Andorre (2 points) ne peuvent plus espérer atteindre les deux premières places qualificatives.