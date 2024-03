Les Pays-Bas vainqueurs confortables de l'Ecosse

Reijnders a inscrit le premier but des locaux, d'une frappe à distance, et a trompé Angus Gunn (40e). Georginio Wijnaldum a doublé la mise en deuxième période pour les 'Oranje' de la tête (72e) avant que Wout Weghorst ne vienne, lui aussi de la tête, inscrire un troisième but (84e). Le quatrième et dernier but néerlandais est venu, quelques instants plus tard, des pieds de Donyell Malen (86e).

Les Pays-Bas enchaineront avec une autre rencontre amicale la semaine prochaine en affrontant l'Allemagne mardi à 20h45.