Leverkusen étrille Feyenoord pendant que Benfica s'impose à l'Étoile Rouge

L'Étoile Rouge de Belgrade accueillait Benfica jeudi soir lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions et s'est inclinée 1-2. Aktürkoglu (9e) et Kökçü (29e) ont inscrit les buts portugais, Milson (86e) se chargeant du serbe.

Dans l'autre rencontre débutée à 18h45, le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne en titre, se déplaçait aux Pays-Bas pour y affronter Feyenoord. L'équipe de Xabi Alonso s'est imposée 0-4 grâce à des buts de Florian Wirtz (5e et 36e), Alejandro Grimaldo (30e) et un contre-son-camp de l'ancien Anderlechtois Timon Wellenreuther (44e).

Favoris, les Portugais ont assumé leur statut en ouvrant la marque en début de match par Kerem Aktürkoglu (9e). Les Serbes réagissaient timidement via Bruno Duarte (15e, 18e) et c'est finalement Benfica qui creusait l'écart, Orkun Kökçü trouvant la faille sur un coup franc à l'entrée de la surface (29e). L'Étoile Rouge relançait le suspense en fin de match grâce à un but de Milson (86e), mais sans suite derrière.

Il n'a pas fallu longtemps aux Allemands pour prendre les commandes, Florian Wirtz profitant d'une perte de balle néerlandaise pour être lancé vers le but. Sa frappe croisée, depuis l'axe, trouvait le chemin des filets assez facilement (5e). Ramiz Zerrouki égalisait rapidement sur corner (8e), mais était signalé hors-jeu. À la demi-heure, les Rotterdamois montraient à nouveau de l'approximation en défense et le Bayer en profitait pour doubler la mise, cette fois par Alejandro Grimaldo (30e). Les Allemands enfonçaient le clou, Florian Wirtz inscrivant son deuxième but de la soirée (36e) avant que Timon Wellen­reuther ne se troue et envoie le cuir dans ses propres filets (44e).

Après la pause, Feyenoord semblait mieux dans le match et parvenait à réduire l'écart (73e), mais Ayase Ueda (ex-Cercle de Bruges) était lui aussi signalé hors-jeu.