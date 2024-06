L'ex-patron du foot espagnol Rubiales jugé en février 2025 pour son baiser forcé à Hermoso

Le parquet, qui présente en Espagne ses réquisitions avant le début du procès, avait annoncé en mars qu'il réclamerait 2,5 ans de prison à l'encontre de M. Rubiales: un an pour agression sexuelle et un an et demi pour les pressions exercées sur la joueuse pour qu'elle affirme que le baiser était consenti.

Luis Rubiales avait été officiellement renvoyé en procès début mai dans cette affaire dite du "baiser forcé" pour agression sexuelle et coercition, mais la justice n'avait pas encore fixé les dates de ce procès. Il débutera le 3 février devant un tribunal de l'Audience nationale à San Fernando de Henares, dans la banlieue de Madrid, a indiqué dans un communiqué cette haute juridiction chargée des dossiers particulièrement sensibles (par exemple les attentats).