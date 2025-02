C'est une humilation totale: le PSG balaie Brest, plante 7 buts et poursuit sa route en Ligue des Champions

Le Paris SG a écrasé Brest (7-0) mercredi en barrage retour de Ligue des champions au Parc des Princes, et rejoint des huitièmes de finale qui s'annoncent bouillants contre Liverpool ou Barcelone.

Ca devait être une formalité après le match à sens unique de l'aller à Guingamp (3-0), mais il fallait tout de même pour le PSG maintenir une dynamique de victoires. Les hommes de Luis Enrique s'en sont donné à coeur joie.

Le Brest d'Eric Roy avait affiché son envie de bien terminer son inédite et mémorable campagne de Ligue des champions, mais il a été une fois de plus étouffé par la discipline, l'intensité et le talent des Parisiens, en un mot par la plénitude d'une équipe.