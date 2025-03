Duel 100% allemand, le Barça et l’Inter en action : découvrez le superbe programme du jour en Ligue des Champions

Partager:

Les deux premiers de Bundesliga, le Bayern de Vincent Kompany, et le Bayer Leverkusen s’affrontent dans un choc qui s’annonce prometteur. Déjà opposés lors de la phase de Ligue, Benfica et le FC Barcelone se retrouvent en 8e de finale. De son côté, l’Inter défie Feyenoord.

On enchaîne avec les quatre derniers matchs de cette phase aller des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Si le PSG et Liverpool seront les grandes attractions de la soirée, d'autres rencontres seront à suivre avec une grande attention. Un choc Kolossal Ce duel entre le Bayern et le Bayer Leverkusen, qui occupent respectivement la 1ère et la 2e place de Bundesliga, attire évidemment les regards. Passés à deux doigts de la prolongation lors du barrage contre le Celtic (le but libérateur est arrivé à la… 94e via Alphonso Davies), les hommes de Vincent Kompany doivent montrer un autre visage s’ils veulent atteindre les ¼ de finale.

Statistique importante : le Bayern n’a plus réussi à battre son adversaire depuis près de 2 ans et demi. Depuis le 30 septembre 2022, jour de la dernière victoire du Bayern, il y a eu 6 affrontements entre les deux formations : 3 matches se sont soldés par un partage, les trois autres par une victoire de Leverkusen. Il est temps d’inverser la tendance pour les Bavarois. Benfica-Barça, comme un air de déjà vu C’est sans aucun doute le plus beau match de la première phase de ligue de l’histoire de la Ligue des champions. Le 21 janvier dernier, le FC Barcelone arrachait la victoire face à Benfica à l’Estadio da Luz. Score final : 4-5. À lire aussi Sortez le popcorn, le festival va bientôt commencer: le PSG et Liverpool jouent le choc de la semaine en Ligue des Champions Menés 4-2 à la 68e suite à un but contre son camp d’Araujo, les Blaugranas vont planter 3 buts en 18 minutes via Lewandowski (78e), Eric Garcia (86’) et Raphinha (90+6’ !). Si l’esprit de revanche sera bien présent chez les Portugais, la confiance, elle, sera du côté espagnol. Outre cette victoire, le Barça est invaincu depuis le 21 décembre (soit 15 matches) toutes compétitions confondues.