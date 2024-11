Il y a un énorme coup à jouer: Bruges se déplace au Celtic avec les barrages de la Ligue des Champions dans le viseur

Ce soir, le Celtic Park de Glasgow vibrera au rythme d’une rencontre de Ligue des Champions qui promet des étincelles : le Celtic, avec sa ferveur légendaire et son ambiance incandescente, accueille le Club de Bruges, en quête de point pour sécuriser le plus rapidement possible sa place de barragiste dans la compétition.

Pour les Écossais, ce match représente une chance de se relancer après des performances mitigées. Les Ecossais ont gagné deux de leurs quatre rencontres, mais ils ont aussi été battu lourdement par Dortmund. En revanche, la victoire contre Leipzig, le 5 novembre, est sans doute la plus belle surprise de leur parcours, eux qui doivent encore jouer le Dinamo, les Young Boys et Aston Villa après le match de demain. 15ème, ils miseront aussi sur le public présent en masse au Celtic Park pour faire la différence.

Bruges, 22ème avec le même nombre de victoires mais une défaite de plus, n'a qu'un point de retard sur son adversaire du soir et voudra s'imposer pour faire un pas vers les barrages de la compétition. On se souvient notamment de cette défaite à Milan malgré une performance intéressante, mais aussi du succès glané le 6 novembre à Aston Villa (1-0). Pour jouer les barrages, il faut se situer entre la 9ème et la 24ème place.