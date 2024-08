"La pire décision que j'ai vue": Philippe Clément dézingue l'arbitrage après un carton rouge litigieux en Ligue des Champions

Nicolas Raskin ne figurait pas sur la feuille de match pour les Rangers. Blessé durant la préparation de la saison, le Liégeois est encore absent. Les Écossais ont vu la rencontre prendre une mauvaise tournure lorsque Jefté s'est vu attribuer une deuxième carte jaune, laissant l'équipe de Philippe Clément à dix (51e). "C'était la pire décision que j'ai vue en trente ans de carrière dans le football", a déclaré l'entraîneur belge après le match en critiquant l'arbitre.

"J'ai revu les images et il est clair qu'il n'y avait rien. Jefté saute simplement plus haut. Il a son bras le long du corps et sa main ne bouge pas. Cependant, l'arbitre est resté sur sa décision. Selon lui, c'était une faute, mais les patrons (de l'arbitrage) auront sûrement un avis différent. Cela s'est produit à un moment décisif du match et cela a finalement brisé le rêve de tout un vestiaire et de 50.000 fans. À ce niveau, on s'attend à mieux."