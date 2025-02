Le Real Madrid ne meurt jamais: les Espagnols dégoûtent Manchester City avec une remontada express en Ligue des Champions

Dans la foulée, Valverde puis Bellingham offraient de grosses frayeurs aux Anglais, mais ils ne parvenaient pas à faire la différence. Mais c’est la réussite qui allait finalement faire la différence à 15 minutes du terme.

Phil Foden était ainsi accroché dans la surface à la 77ème. Le penalty, bien donné par Haaland, finissait au fond des filets de Thibaut Courtois. Sauf qu’une telle affiche ne pouvait s’achever sur un but du genre.

A la 86ème, Brahim Diaz égalisait sur une reprise à bout portant, après une erreur et un arrêt d’Ederson. Dans le temps additionnel, Vinicius tentait un lob, mais le cuir trouvait finalement Bellingham, qui poussait le cuir dans le but vide.

2-3, tout reste à jouer avant le match retour, prévu mercredi prochain au Santiago Bernabeu.

90'+3 C'est fini ! Le match est terminé: le Real Madrid s'impose 2-3 !

90'+2 LE BUUUUUUUUT ENCORE ! Manchester City craque complètement en fin de match ! La défense se fait manger dans son dos et Vinicius tente un lob, mais le cuir se mue en centre pour Bellingham, qui pousse dans le but vide. 2-3 !

86' LE BUUUUUUUUUUUUT ! Encore une fois, le Real Madrid égalise ! Brahim Diaz, qui vient de monter au jeu, inscrit le 2-2 ! Ederson se loupe sur un dégagement, sort un arrêt sur une frappe de Vinicius mais se fait avoir par Diaz sur le ballon qui suit. On est de retour à égalité ! 85' | Brahim Diaz égalise après une premiere tentative arrêtée par d'Ederson...



85' Changements De Bruyne et Savinho sont remplacés par Marmoush et Gündogan.

77' PENALTY ! Penalty pour Manchester City ! Ceballos accroche Foden dans la surface et l'arbitre accorde le penalty. Erling Haaland le donne bien, croise côté gauche et fait 2-1. L'Etihad Stadium exulte !

74' C'est imprévisible Les deux équipes sont tellement à l'aise offensivement qu'il est impossible de dire qui va s'en sortir à l'arrivée. Quel match !

63' VALVERDE ! Fede Valverde monte côté droit et envoie une frappe magistrale, mais elle frôle le poteau opposé. Quelle occasion !

60' LE BUUUUUUUT ! Kylian Mbappé égalise pour le Real Madrid ! Sur un coup-franc contré, Ceballos donne un ballon en cloche vers Mbappé, qui croque sa reprise de volée mais trompe Ederson malgré tout... 1-1 ! Notez aussi la montée de Kovacic, qui remplacé Aké à City.

53' BELLINGHAM ! Vinciius mystifie Rico Lewis, qui a remplacé Akanji au repos, avant de centrer en pleine surface. Bellingham reprend de la tête, mais c'est trop croisé.

50' City pousse City met de nouveau une pression intense. Gvardiol a tenté de l'entrée de la surface, mais le ballon a finalement été contré. Le Real a l’air de se contenter d’une défaite 0-1 …



46' ET LA BARRE ! 30 secondes. Il aura fallu 30 secondes pour que ça s'emballe à nouveau ! Haaland, servi par De Bruyne, frappe dans la surface et le ballon contré meurt sur la barre. C'est reparti, aucun doute !

45' On reprend La seconde période est lancée.

45'+4 C'est la pause Kylian Mbappé signe la dernière frappe de la première période. Servi côté gauche de la surface, le Français doit marquer mais enroule son ballon qui file au-dessus. Quelle première période, on se retrouve dans 15 minutes.

45'+2 MBAPPE ! Encore une belle occasion ! Camavinga dévie bien pour servir Mbappé plein axe, à l'entrée de la surface. Son envoi est dévié par un défenseur et va finalement en corner.

42' Opportunité manquée On notera quand même cette belle opportunité manquée pour le Real Madrid. En contre, Rodrygo rentre dans l'axe et décale Vinicius, mais son ballon est long. Le Brésilien se débrouille, mais sa frappe trop écrasée est contrée. Une minute plus tard, c'est Valverde qui prend l'axe et qui frappe, mais le cuir est écarté par Ederson. L'arbitre ne le voit pas, coup de pied de but.

34' City met la pression Les vagues offensives se succèdent côté Citizens. Thibaut Courtois n'est pas alerté... jusqu'à cette frappe lointaine de Foden, qui est bien écartée par le gardien belge. Le match est vraiment beau !

29' Le Real pousse Nouvelle offensive de Madrid. Ceballos tente sa chance de loin mais ne cadre pas. Blessé, Jack Grealish cède sa place à Phil Foden du côté de Manchester City. C'est dur pour l'ailier anglais. La passe poitrine de Gvardiol

25' LA BARRE ! La réponse du Real Madrid est là. Vincius joue bien le coup sur le côté gauche de la surface, mais son envoi enroulé heurte finalement la barre !

15' Première réponse City se crée sa première occasion. Le ballon est dégagé au petit rectangle et Savinho tente une reprise. C'est au-dessus.

11' MENDY ! Quelle occasion pour le Real ! Mendy hérite du cuir devant le but vide en pleine surface, mais il frappe sur un défenseur !

8' On attend un peu Pas encore d'occasion dans ce match. Kylian Mbappé doit changer de chaussure après un contact. Rien de grave.

0' C'est parti ! La rencontre vient de débuter ! On va vivre un grand moment, c'est certain !

20h32 La pression monte Les supporters arrivent doucement dans les tribunes de l'Etihad. Les joueurs s'échauffent. Tout est quasiment prêt ! Todo listo en Mánchester! pic.twitter.com/hbYO0jslW4 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 11, 2025

20h20 Deux équipes "malades" Voir le Real Madrid et Manchester City s'affronter dans un barrage de Ligue des Champions est totalement inattendu. Les deux géants semblent fragiles, avec cependant un léger avantage moral pour les Espagnols. On fait le point ici. À lire aussi Un duel De Bruyne-Courtois, des stars sur tout le terrain: tout ce qu'il faut savoir sur le choc Manchester City-Real Madrid

19h50 De Bruyne titulaire Manchester City aussi a dévoilé son onze de base. Une équipe sans surprises. Kevin De Bruyne est bien titulaire et capitaine dans le milieu du jeu. Savinho et Grealish joueront sur les flancs. On notera le retour de Jérémy Doku, présent sur le banc, après avoir manqué les 6 dernières rencontres de son club sur blessure.



XI | Ederson, Akanji, Dias, Ake, Gvardiol, Stones, De Bruyne (C), Bernardo, Savinho, Grealish, Haaland



XI | Ederson, Akanji, Dias, Ake, Gvardiol, Stones, De Bruyne (C), Bernardo, Savinho, Grealish, Haaland

SUBS | Ortega Moreno, Marmoush, Kovacic, Doku, Nico, Gundogan, Nunes, Khusanov, Foden, O'Reilly, Lewis, McAtee

19h40 La compo du Real Madrid Le Real Madrid a été le premier à dégaîner avec sa composition. Le club espagnol, décimé en défense, alignera Tchouaméni et le jeune Asencio dans sa ligne arrière. Fran Garcia ne débute pas, par contre. Offensivement, les tauliers sont là, avec Bellingham, Rodrygo, Vinicius et Mbappé. Thibaut Courtois aussi est évidemment titulaire. Nuestro XI inicial!

@ManCityES pic.twitter.com/RwohiMADHa — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 11, 2025