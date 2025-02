Un duel De Bruyne-Courtois, des stars sur tout le terrain: tout ce qu'il faut savoir sur le choc Manchester City-Real Madrid

Partager:

Le Real Madrid se déplace à Manchester City, ce mardi soir, pour ce qui ressemble à une finale avant l'heure en Ligue des Champions. Une rencontre que l'on préface avec Silvio Proto.

Manchester City-Real Madrid. Un choc de titans en barrage de la Ligue des Champions. Étonnamment moyens lors de la phase de ligue, les deux derniers vainqueurs de cette Ligue des Champions n'ont pas réussi à décrocher leur place directe pour les huitièmes de finale. Le Real de Thibaut Courtois partira favori face au Manchester City de Kevin De Bruyne et Jérémy Doku qui n'arrive pas à sortir de sa plus grosse crise depuis dix ans. Mais qu'attendre de cette rencontre ? On fait le point avec Silvio Proto.

De Bruyne, Doku, Courtois: quel rôle pour les Belges dans ce match ? Trois Diables Rouges sont concernés par cette rencontre. D'un côté, il y a Thibaut Courtois. Titulaire indiscutable au Real Madrid, le portier belge va jouer un rôle fondamental, selon Silvio Proto. Notre consultant, lui-même ancien gardien, ne craint rien pour le portier de 32 ans. "Il aura un rôle important. City, offensivement, c'est très fort. Ils ont des joueurs comme Haaland qui peuvent faire la différence à tout moment, mais Thibaut est une valeur sûre. Il est encore à son prime", se réjouit-il d'ailleurs. À lire aussi C'est une finale avant l'heure: Courtois affronte Doku et De Bruyne dans le choc des barrages de Ligue des champions S'il ne s'attend pas à grand-chose de Doku, qui a repris les entraînements et pourrait donc encore faire l'impasse ce soir, Proto avoue cependant être curieux de voir jouer Kevin De Bruyne, qui enchaîne le bon et le moins bon ces derniers temps à City. "Il a encore marqué cette semaine en coupe. C'est un joueur très important, mais il est plus sur la fin, il est moins fringant mais il reste un joueur très important dans son club", estime tout de même notre consultant. Est-ce que Manchester City peut vraiment surprendre le Real Madrid ? Reste que Manchester City vit une saison difficile. Les Skyblues encaissent beaucoup de buts cette année et ne sont que 5ème en championnat. Ils ont aussi déçu en phase de ligue, tandis que le Real Madrid a su se remettre la tête à l'endroit ces dernières semaines.