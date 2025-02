Il rate totalement sa reprise... mais marque: le drôle de but de Kylian Mbappé contre Manchester City

Parfois, pour perturber des grands clubs, il faut un peu de chance. Le Real Madrid a pu s'en rendre compte à l'heure de jeu contre Manchester City. Plus présent depuis la reprise, malgré un but de retard, les Espagnols étaient logiquement récompensés par un but égalisateur à l'heure de jeu.

Mais le but, lui, est pour le moins original. Sur un ballon en cloche de Ceballos, Mbappé tentait une volée... totalement manquée. Mais le ballon prenait la direction du but et mystifiait Ederson et ses défenseurs, surpris de voir le cuir filer dans les filets.