Ligue des Champions: Arsenal s'impose par le plus petit écart face au Shakhtar, Trossard manque un penalty

Les "Gunners" ont fait le service minimum, avec sérieux et sans trop de marge contre des Ukrainiens au quotidien toujours perturbé par la guerre menée par la Russie dans leur pays, et dont les déplacements à rallonge constituent déjà un effort à part entière.

La suite s'annonce relevée avec l'Inter Milan, le Sporting et Monaco dans les trois prochaines journées de la phase de ligue.

Sauvé par Raya

Mardi, Arteta avait reconduit l'animation offensive utilisée contre le PSG, avec deux ailiers (Martinelli et Jesus) et deux autres attaquants naviguant dans l'intervalle (Havertz et Trossard), en l'absence prolongée du meneur et capitaine Martin Odegaard.

Le brassard a été confié à Gabriel Jesus, positionné sur l'aile droite pour compenser le forfait de Bukayo Saka, touché en octobre en sélection. L'attaquant brésilien, comme d'autres partenaires, n'a pas été en réussite face au but, notamment sur ce tir croisé repoussé du pied par le gardien Dmytro Riznyk juste avant la mi-temps (44e).

Arsenal s'est contenté d'un joli numéro dans la surface de Gabriel Martinelli, dont la frappe légèrement déviée a heurté un poteau puis les fesses du portier ukrainien, avant de franchir la ligne de but (29e, 1-0).

Malgré le "csc", Riznyk a fait ce qu'il a pu pour maintenir son équipe dans la partie. Il a même repoussé du pied un pénalty de Leandro Trossard tiré plein axe (77e).

A force de vendanger, Arsenal a fini par se faire peur jusque dans les dernières secondes. Une frappe lointaine de Pedrinho dans le temps additionnel (90e+2) a plongé en apnée l'Emirates, soulagé par l'arrêt superbe de David Raya du bras gauche en plongeant.

Point noir pour les Londoniens, la sortie sur blessure du défenseur italien Ricardo Calafiori en seconde période. "Il a senti quelque chose, je ne connais pas l'ampleur (de la blessure) mais ce n'est pas une bonne nouvelle", a commenté Arteta en conférence d'après-match.

Le Skakhtar repart lui d'Angleterre avec un match nul (0-0 à Bologne) et deux défaites dans les valises, en comptant le 3-0 encaissé contre l'Atalanta à Gelsenkirchen lors de la journée précédente.