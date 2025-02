Ligue des Champions: le PSV crée la sensation et élimine la Juventus au bout de la prolongation

La Juventus, sortie par le PSV sur un but de Ryan Flamingo en prolongations (3-1) mercredi à Eindhoven, n'a pas réussi à sauver l'Italie de la Bérézina en barrages de la Ligue des champions, au lendemain des éliminations du Milan AC et de l'Atalanta Bergame.

Perisic à nouveau buteur

L'entame de la deuxième période a toutefois changé la donne, via un premier tir cadré par Ivan Perisic (47e) et une occasion de Noa Lang dans la foulée. Et ce duo, en feu, a permis au PSV de passer devant: une passe géniale de Lang pour Perisic qui enchaînait contrôle et tir croisé pour faire 1-0 à la 53e.

Déjà buteur à l'aller, le vétéran croate (36 ans) a ainsi confirmé son statut de bête noire pour la Vieille Dame, comme il l'avait déjà été lors de sa période interiste entre 2015 et 2022.

Alors qu'elle semblait avoir perdu le fil du match, la Juventus a trouvé les ressources pour égaliser par une frappe plein axe de l'international américain Timothy Weah (1-1, 63e).

La rencontre a encore gagné en intensité quand Ismaël Saibari a replacé les siens aux commandes, bien servi par l'inévitable Perisic à la 74e minute (2-1). Malgré la très bonne performance de Federico Gatti au sein de la défense visiteuse, la Juve a continué de prendre l'eau, pliant mais sans rompre (notamment grâce à un arrêt déterminant de Michele Di Gregorio à la 88e), toute heureuse de voir arriver la prolongation pour couper l'élan de leurs hôtes.

Mais rien n'y a fait, le rouleau compresseur local s'est remis en route et Flamingo, bien servi par l'international belge Johan Bakayoko, a concrétisé à la 98e une des nombreuses possibilités locales. Suffisant pour sortir la Vieille Dame et plomber encore un peu plus la triste semaine italienne.