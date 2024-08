Ligue des Champions: les Young Boys domptent le Galatasaray après un match fou

Monteiro manquait le but du break à la 36ème minute, d’une belle frappe croisée qui manquait un rien de précision. Ganvoula avait lui aussi l’occasion d’enfoncer le Gala sur une reprise au point de penalty, finalement non-cadrée. Torreira a failli punir les Suisses d’une belle tête, juste devant le petit rectangle, stoppée par Keller à la 44ème. Mais c’est finalement les Young Boys qui faisaient le break, avec un but de Monteiro d’une demi-volée juste avant le repos.

Le Galatasaray tentait immédiatement de mettre la pression en début de seconde période. Ziyech, monté à la place de Mertens à la pause, alertait le gardien de la tête à la 50ème minute. Juste avant l’heure de jeu, Hadjam croisait bien sa frappe, mais la ballon heurtait le poteau pour éviter le 3-0. Le Galatasaray continuait à pousser pour réduire la marque, mais sans grand succès. Jusqu’à la montée de Michy Batshuayi à la 65ème minute. Le Diable Rouge réduisait l’écart 35 secondes plus tard, avant de s’offrir un doublé en 5 minutes pour égaliser d’une bonne frappe enroulée. De quoi transformer le match.

Match qui basculait à nouveau à 5 minutes du terme, lorsque Guvenc transformait un penalty concédé par Monteiro, auteur d’une faute de main et exclu dans la foulée pour avoir pris un deuxième carton jaune. Score final: 3-2. Le match retour est prévu mardi prochain.

90'+5 Fin du match C'est terminé à Berne ! Les Young Boys prennent l'avantage après le match aller et se déplaceront en Turquie mardi prochain. Bonne soirée à tous ! l’entrée de Michy Bastshuayi

2 buts en 6 minutes !!

peut être que je suis nostalgique on sait pas … #YBvGS — Flotov (@caron_om) August 21, 2024

85' Penalty pour les Young Boys Monteiro, auteur d'une faute de main involontaire dans la surface, est exclu et offre un penalty aux Young Boys. Guvenc transforme et fait 3-2.

72' 2-2 ! Et le doublé pour Michy Batshuayi ! Servi de la tête à l'entrée du rectangle, le Diable Rouge enroule bien sa frappe et va dans le but ! Le Gala est de retour !

66' Michy monte... et marque ! Michy Batshuayi est monté au jeu à la place de Jelert. Et directement ça paye: le Diable Rouge fait 2-1 sur sa première touche de balle, en profitant d'une bonne déviation dans la surface.

60' Les Turcs poussent La pression du Galatasaray est un peu plus forte. Ziyech a déjà eu une belle occasion, avec une reprise de la tête bien arrêtée. En face, on sent que les Young Boys gèrent leur avantage. Ils ont même frôlé le 3-0 sur une frappe d'Hadjam, bien croisée, venue mourir sur le poteau. Catastrophique cette première mi-temps de Galatasaray... Les YB sont bien au niveau dans ce début de saison pourtant très compliqué #UCL #YBvGS — T.O (@leroidecoeur_) August 21, 2024

45' On repart La rencontre vient de reprendre. Ziyech a remplacé Mertens au Gala, qui envoie aussi Ganay en tant que gardien pour remplacer Muslera, blessé. C’est triste mais je crois que le problème est mental concernant les équipes turques en Europe…



La différence de niveau quand ça joue en Süper Lig et en coupe européenne est… (aussi bien pour Galatasaray que Fenerbahçe et les autres…).#YBvGS #YBGAL — Manon :) (@bubbahubbaoops) August 21, 2024

45'+6 2-0 au repos ! LE BUUUUUT DE MONTEIRO ! 2-0 ! Le gardien dégage, un duel aérien est gagné et Monteiro part dans le dos de la défense. Sa frappe est bien mise et ça rentre ! Les Young Boys avaient déjà eu de grosses occasions ces dernières minutes, avec une frappe croisée de Monteiro un rien imprécise et surtout, Ganvoula qui manquait le but du break avec une reprise au point de penalty, venue lécher le poteau droit. Torreira a eu l'occasion d'égaliser à la 44ème, mais Keller est bien intervenu.

30' C'est serré Le match est serré. Les Young Boys se créent peu d'occasions, mais ils sont bien en place et jouent bien le coup techniquement. Le Galatasaray se cherche encore offensivement. Deux cartons jaunes à signaler, du côté suisse: Lauper et Hadjam sont menacés désormais. Von Ballmoos, le gardien et capitaine des Young Boys, est remplacé sur blessure, touché à l'épaule. C'est Marvin Kellet qui monte au jeu. Tellement envie de voir Baris Yilmaz évoluer dans le big 5... #YBvGS — Anne Muñoz (@LeFootEnCuisine) August 21, 2024

15' Quelques répliques Le Galatasaray a quelques opportunités, notamment avec Icardi, qui a frôlé le but de la tête au petit rectangle. On notera aussi la frappe lointaine de Torreira venue mourir sur le toit du but. Les Young Boys mènent mais sont dominés.

3' Le premier but, déjà ! Les Young Boys ouvrent le score dès la 3ème minute ! La défense s'est trouée sur la gauche et Monteiro est laissé seul sur la côté gauche. Il est servi et trompe Muslera avec un peu de réussite sur une frappe croisée.

0' Coup d'envoi de la rencontre C'est parti pour ce duel entre les Young Boys et le Galatasaray.

20h24 Le onze suisse Le onze du Young Boys de Berne est également tombé. Unsere Startelf Galatasaray



YB ohne Pfeiffer, Lakomy, Janko, A. Conté, F. Conte (verletzt), Deme, Crnovrsanin, Golliard, Seiler, Bichsel und Bajrami (nicht im Aufgebot).#bscyb #ybforever #ybgs #ucl pic.twitter.com/OVnZ28LaRc — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) August 21, 2024

20h Dries Mertens titulaire L'info la plus importante côté belge: Dries Mertens est titulaire et sera donc présent d'entrée. On notera que Michy Batshuayi, arrivé cet été, est laissé sur le banc. Ce n'est pas vraiment une surprise, puisque ce onze est dans la continuité de ce que l'on a vu pour cette saison. Young Boys karşısında ilk 11’imiz! #YBvGS #UCL pic.twitter.com/Zh7wTMzh0g — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 21, 2024