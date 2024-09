Ligue des champions: Liverpool fait perdre la tête à l'AC Milan

Présenté comme l'une des affiches de la première journée de la C1 nouvelle formule, le choc entre les Rossoneri et les Reds, treize sacres en C1 à eux deux, a tenu toutes ses promesses, avec quatre buts et des rebondissements, avant d'être marqué par la sortie sur blessure du gardien de l'équipe de France Mike Maignan.

Mené après moins de trois minutes de jeu, Liverpool n'a pas paniqué et s'est imposé 3 à 1 sur le terrain de l'AC Milan grâce notamment à deux buts de la tête quasi identiques, mardi en Ligue des champions.

Mais les joueurs de Paulo Fonseca, qui ont décroché leur première victoire de la saison samedi dernier, ont vite perdu le contrôle du ballon et laissé les Reds reprendre l'ascendant.

L'attaquant égyptien a une nouvelle fois fait frémir les tifosi du Milan avec une frappe rasante détournée par Maignan (40e).

Sur le corner suivant, le gardien milanais, scotché sur sa ligne, a été devancé par Virgil van Dijk qui, de la tête, a donné logiquement l'avantage à Liverpool.

PIERO CRUCIATTI

La mauvaise soirée de Maignan n'était pas encore terminée: peu après le retour des vestiaires, il a été violemment percuté par Jota et a dû quitter ses coéquipiers en se plaignant du genou droit.

En l'absence de sa doublure habituelle, Marco Sportiello, blessé, il a été remplacé par le jeune gardien de l'équipe réserve Lorenzo Torriani (19 ans).

Pour ses grands débuts avec l'équipe première, Torriani n'a rien pu faire lorsque Dominik Szoboszlai s'est retrouvé seul au second poteau (67e) pour ajouter un troisième but.

"Le deuxième but a changé la partie et nous a touché moralement. On a fait trop d'erreurs. Contre une équipe de ce niveau, cela ne pardonne pas, mais il faut reconnaître que Liverpool est pour le moment une meilleure équipe que nous", a reconnu Fonseca au micro de Sky Sport.

"Il faut continuer à travailler pour qu'on joue comme une équipe non pas pendant vingt minutes mais pendant 90 minutes", a-t-il insisté.

Si Liverpool a envoyé un message fort à la concurrence, l'AC Milan est déjà au bord d'une nouvelle crise.

San Siro a sifflé son équipe au coup de sifflet final et Fonseca, qui a succédé à Stefano Pioli en juin, jouera sans doute gros lors du derby contre l'Inter dimanche en championnat.