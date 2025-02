"L'un des pires tireurs que j'ai vu": ce joueur de l'Atalanta se fait descendre par son coach après un penalty raté contre Bruges

L’Atalanta Bergame ne verra pas les huitièmes de finale de la Ligue des champions après sa défaite (1-3) contre Bruges mardi soir. Malgré un but d’Ademola Lookman, son penalty raté à la 61e minute a provoqué la colère de son entraîneur, Gian Piero Gasperini.

Alors que l’Atalanta avait l’occasion de réduire l’écart après une faute sur Juan Cuadrado, Simon Mignolet a brillamment repoussé la tentative de Lookman. Mais visiblement, le Nigérian, monté à la pause et déjà buteur après 60 secondes, n'était pas supposé tirer ce penalty.

L’entraîneur italien a également reproché à Lookman d’avoir insisté pour tirer après avoir marqué plus tôt dans le match : "Il a voulu tirer le penalty après avoir marqué un but. Il a pris le ballon alors que Retegui et De Keteleare étaient disponibles pour le tirer. Je n’ai pas aimé ce qu’il a fait" a-t-il poursuivi.

Une soirée à oublier pour l’Atalanta et son attaquant nigérian.