Un bon point à Glasgow: Bruges accroche le Celtic et reste dans la course pour les barrages en Ligue des Champions

90'+4 C'est terminé L'arbitre siffle la fin de la rencontre. Bruges prend un bon point ici à Glasgow et reste clairement dans la course à la qualification pour les barrages de cette Ligue des Champions. Ils devront encore jouer la Juventus, Manchester City et le Sporting.

89' Hatate tente sa chance Hatate tente une volée sur un centre venu de la droite, mais le ballon file au poteau de corner opposé.

83' Un match imprévisible On sent que chaque accélération peut désormais faire basculer la rencontre.

77' Changements à Bruges Vermant et Talbi remplacent Jutgla et Skov Olsen à Bruges. Vaut mieux regarder Celtic vs Bruges. — Siempre (@ForeverEmilia) November 27, 2024

74' OH ! Quelle belle occastion pour le Celtic ! Paulo Bernardo tente une frappe piégeuse, à l'entrée de la surface, vers le poteau gauche de Mignolet. Le Belge est battu mais le ballon va à côté. Idah et Forrest montent au jeu au Celtic, Kyogo et Maeda sont sortis.

69' LE BUUUUUUUUUUUUUUUUT (non) Ferran Jutgla replace Bruges aux commandes ! Mais le but est finalement annulé. Le joueur espagnol s'était retourné sur une belle passe de Vanaken avant de tromper Schmeichel, mais il est hors-jeu d'un talon. Le Celtic est si lent, si statique que Bruges n'a pas besoin de faire d'efforts pour défendre quand les Bhoys sont devant la surface de Mignolet



Il manque de la folie, du risque, de la vitesse #UCL #CELBRU — Scottish Football FR (@ScottishFr) November 27, 2024

65' Quelle occasion ! Le Celtic aurait pu mener 2-0, mais Kyogo, lancé à la limite du hors-jeu, a placé son ballon au-dessus des cages de Mignolet.

60' QUEL BUT ! Maeda fait la différence, seul comme un grand ! Le joueur du Celtic se joue de Seys d'un bon dribble et frappe, dans un angle fermé depuis la droite de la surface. Le ballon, bien enroulé, touche le poteau puis va au fond. Superbe !

58' OH LE BREAK MANQUÉ ! De Cuyper, servi à gauche, donne un centre lumineux qui arrive dans les pieds de Skov Olsen qui reprend et met juste au-dessus ! Derrière, deux changements au Celtic avec les sorties d'Engels et Taylor et les montées de Valle et Paulo Bernardo. La personnalité que le Club de Bruges montre à chaque fois dans les matchs de Coupe d’Europe pic.twitter.com/eEVqteX3HA — Belgium Touch (@BelgiumTouch) November 27, 2024

49' HATATE ! Perte de balle de De Cuyper à 20m du but. Le ballon arrive chez Hatate, qui accélère et frappe à distance. Le ballon frôle le poteau droit. Quel début de seconde période !

46' SCHMEICHEL ! Le gardien du Celtic sauve les siens d'une superbe parade ! C'est Maxim De Cuyper qui était parvenu à trouver un angle de frappe à l'entrée de la surface, avec un ballon vicieux, un peu en cloche. Mais le gardien claque ça dehors. 46' - The game gets restarted at Celtic Park



Big half ahead - COYBIG!



#CelticClubBrugge | #UCL | #CelticFC — Celtic Football Club (@CelticFC) November 27, 2024

45' On se relance Hop, le ballon roule et la seconde période débute.

45'+1 C'est la pause ! Bruges est devant au repos, en profitant d'un autobut qui fait le tour du monde. Bien en place, les Brugeois font jusqu'ici bonne impression. A tout de suite ! #CelticClubBrugge pic.twitter.com/6ipcK48yDg — DNicol67 (@DNicol67) November 27, 2024

37' Magnifique ! Quelle belle action du Celtic ! Kühn adresse un centre millimétré, au petit rectangle, qui est repris avant d'être capté par Mignolet.

30' Le Celtic se réveille Depuis ce but, les Écossais ont repris un peu de confiance et parviennent à accélérer. Mais sans être dangereux. Leipzig aussi avait archi dominé les 30 premières min....et puis, Celtic les a humilié.

#CELCLU — Jaco (@beausejour25) November 27, 2024

25' OH LE BUT GAG ! Bruges ouvre le score sur un autobut surréaliste ! Alerté sur une passe en retrait, Carter-Vickers donne en arrière vers son gardien, mais il ne voit pas qu'il n'est pas là. Quel but stupide !

24' C'était tout près ! Superbe travail de Skov Olsen qui rentre dans le rectangle côté droit et qui enroule, mais son envoi est un peu trop imprécis. C'était vicieux !

18' JUTGLA ! Encore une occasion brugeoise, moins nette cependant. Sur un corner tiré de la gauche, Jutgla reprend de la tête aux abords du petit rectangle. C'est au-dessus. Jutgla !!!!!! Tu joues avec Bruges...#CELCLU — Jaco (@beausejour25) November 27, 2024

13' Première occasion adverse Le Celtic tente sa chance pour la première fois. Un ballon en retrait atteint Arne Engels, dont la frappe est trop enlevé.

10' Bruges domine Clairement, ce sont les Blauw & Zwart qui sont les plus dangereux, nous n'avons pas encore vu la moindre incursion des Écossais.

5' JUTGLA ! Première grosse opportunité pour Bruges. Jutgla fixe bien la défense et trouve un angle de frappe, le ballon frôle le poteau droit ! Avec les résultats de cette avant soirée, le Club Brugge ne saurait pas se retrouver dans la zone d'élimination aujourd'hui... #CELCLU — Christophe Géradon (@PopViolin) November 27, 2024

3' Pas de surprise Pas encore se surprise sur le terrain. Bruges semble avoir pris un peu l'initiative, avec notamment Skov Olsen à droite, mais il n'y a pas encore eu d'occasion.

0' Le coup d'envoi est donné C'est parti, la rencontre est lancée !

20h41 Arne Engels, un pion important Arne Engels fait partie des éléments importants du Celtic. Le milieu de terrain est un titulaire régulier dans le club écossais, où il compte 17 apparitions cette saison, avec un bilan positif, de trois buts et six passes décisives.

20h26 Deux équipes qui se tiennent Bruges et le Celtic ne sont séparés que d'un petit point dans cette Ligue des Champions, avec 7 unites pour le Celtic (18ème) et 6 pour Bruges (23ème). Ce sera le premier duel entre les deux clubs dans la compétition.

20h08 Quels sont les enjeux ? Ce match est important, puisqu'il peut permettre aux deux équipes de faire un grand pas vers les barrages. On vous explique tout ce qu'il faut savoir sur ce match sur notre site. À lire aussi Une mission à réussir, un stade mythique, la qualification en jeu: tout savoir sur l'affiche Celtic-Bruges en Ligue des Champions

19h55 La composition de Bruges Les Brugeois ont dévoilé leur onze de base pour cette rencontre. Un seul changement par rapport au dernier groupe aligné en Ligue des Champions: Onyedika est préféré à Nielsen. Le reste est prévisible, avec toujours Jutgla en pointe. Rappelons que Siquet, Meijer et Nilsson sont toujours indisponibles. Believe.#CELCLU #UCL #PlayForUnforgettable — Club Brugge KV (@ClubBrugge) November 27, 2024

19h50 Le onze du Celtic Pas non plus de sensation dans le onze de la formation écossaise. Le onze est le même que celui qui a battu Leipzig. Arne Engels est tiulaire et le Diable Rouge espère bien marquer des points contre son ancien club. #CelticFC Team News



Here's how we line up for Matchday 5!

#CelticClubBrugge | #UCL pic.twitter.com/4myOff9bIR — Celtic Football Club (@CelticFC) November 27, 2024