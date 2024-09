"Tout le monde en marre": le gardien de Liverpool allume déjà le nouveau format de la Ligue des Champions

Pour Alisson Becker, le gardien de Liverpool, tout cela n'a plus de sens. Selon lui, le calendrier n'est tout simplement pas tenable en l'état. "Pour les supporters, c'est incroyable: plus de matchs, plus de gros matchs", a précisé le portier en conférence de presse. Il fait là allusion au fait que la phase de ligue n'offre plus des affrontements dans des groupes fermés, mais bien 8 rencontres différentes par club, parfois contre de plus gros morceaux.

La Ligue des Champions fait son retour ce mardi et visiblement, elle ne plaît pas à tout le monde. Il faut dire que la compétition adopte un nouveau format, qui augmente le nombre d'équipes en lice (36 contre 32 auparavant), mais qui augmente surtout le nombre de matchs disputés, passant de 6 à 8 rien qu'au premier tour.

"Personne ne demande aux joueurs ce qu'ils pensent"

"Pour nous, les joueurs, c'est bien de jouer contre les meilleurs d'Europe. Mais c'est toujours une bonne idée d'ajouter des matches au calendrier qui ne soit pas chargé... Je suis un peu ironique. Parfois, personne ne demande aux joueurs ce qu'ils pensent de l'ajout de matches supplémentaires. Notre opinion n'a peut-être pas d'importance. Mais tout le monde sait ce que nous pensons. Tout le monde en a marre. Il s'agit de s'asseoir tous ensemble et d'écouter toutes les parties. Nous avons les médias et la télévision, l'UEFA et la FIFA, la Premier League, les compétitions nationales", a poursuivi Alisson, visiblement lassé par la situation.

S'il comprend les enjeux économiques derrière ces choix, avec aussi l'ajout d'une Coupe du Monde des clubs élargie en fin de saison, le Brésilien dénonce tout de même un manque de consultation. "Nous ne sommes pas stupides et nous le comprenons. Nous comprenons que les gens veulent plus de matchs. Mais la chose raisonnable serait que toutes les personnes que j'ai mentionnées - celles qui font le calendrier - s'assoient ensemble et écoutent toutes les parties, y compris les joueurs", a-t-il détaillé.

Ce n'est pas la première star à dénoncer cette surcharge permanente du calendrier. Nombreux sont les joueurs à annoncer une possible pluie de graves blessures sur le rythme n'est pas revu à la baisse.