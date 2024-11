Un véritable festival: Liverpool impressionne et humilie le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions

Liverpool compte désormais quatre succès en quatre matches dans la reine des compétitions européennes de clubs, après avoir déjà battu l'AC Milan, Bologne et Leipzig, le tout en n'encaissant qu'un seul but. Le Bayer Leverkusen, aux idées et ambitions affutées, a pourtant pris le jeu à son compte d'entrée grâce à des circuits de passes rapides et bien exécutés, un plan de jeu qui a anesthésié et parfois étourdi les Anglais.

Le retour d'Alonso dans le mythique stade anglais, où il a brillé comme joueur (2004-2009), a été éclipsé par la victoire de son homologue néerlandais, sorti vainqueur par KO d'un duel très attendu. Slot avait la lourde tâche de succéder au très populaire Jürgen Klopp? Il a lancé la nouvelle ère des "Reds" par quatorze victoires en seize matches, ce qui les conduit en tête de la Premier League et de la Ligue des champions, en même temps.

Malgré cela, le spectacle a tardé à prendre forme, sauf dans le ciel noir de Liverpool, illuminé d'une multitude de feux d'artifice en ce "Guy Fawkes day" (la Grande-Bretagne célèbre chaque 5 novembre l'échec d'un complot ayant visé le Parlement et le roi en 1605).

Triplé de Diaz

Sur le terrain, les étincelles ne sont venues qu'en fin de première période, avec des frappes de Mohamed Salah (43e) et Cody Gakpo (45e+2) bien repoussée par Lukas Hradecky, le gardien et capitaine des visiteurs. Le Bayer a cru de son côté ouvrir le score par Jeremie Frimpong, mais le but a été invalidé pour une main du Néerlandais au départ de l'action (43e).

Comme samedi durant sa victoire renversante contre Brighton (2-1), Liverpool a cependant retrouvé du tonus et de l'allant après la mi-temps, formant une marée rouge qui a fini par engloutir l'armada d'Alonso. Curtis Jones a d'abord délivré une passe caviar pour Luis Diaz, qui l'a contrôlée puis convertie en but d'un petit piqué exquis du droit (61e, 1-0).

Deux minutes plus tard, Mohamed Salah a régalé Cody Gakpo d'un centre parfait que l'attaquant néerlandais a repris de la tête (63e, 2-0). Anfield a explosé deux fois: quand les filets ont tremblé, puis quand la VAR a écarté l'hypothèse d'un hors jeu.

Le Bayer, noyé défensivement, a bu la calice jusqu'à la lie par la faute de Diaz qui s'est offert un triplé (83e, 90e+2) dans les dix dernières minutes de la partie. "Die Werkself", le "onze de l'usine", surnom de l'équipe fondée en 1904 par le chimiste Bayer, tentera de se reprendre contre Salzbourg lors de son prochain rendez-vous européen. Liverpool, de son côté, accueillera le tenant du titre et roi de la compétition, le Real Madrid, le 27 novembre à Anfield.