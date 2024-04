L'Inter "deux étoiles" au sommet du football italien après sa victoire 0-2 contre Milan

L'Inter Milan est devenue championne d'Italie pour la 20e fois de son histoire lundi soir. Un sacre on ne peut plus symbolique, car il a été officialisé grâce à une victoire 1-2 dans le derby qu'il a maîtrisé contre l'AC Milan jusqu'à dix minutes de la conclusion.

Au classement l'Inter compte désormais 86 points, 17 de plus que l'AC Milan, son dauphin, alors qu'il ne reste plus que 15 points à gagner.

Francesco Acerbi (18e), avant la pause, et Marcus Thuram, auteur de son 12e but de la saison peu après celle-ci (49e), ont été les canonniers intéristes de cette 27e victoire en 33 matchs. Fiyako Tomori a relancé l'intérêt en réduisant le score à la 80e (1-2). Le Milan AC domina la fin de rencontre. La double exclusion dans le temps additionnel à la 90e+4 (Theo Hernandez côté AC et Denzel Dumfries côté Inter) puis celle du Milanais Davide Calabria (90e+7) ne changèrent rien. Milan n'est pas parvenu à arracher le partage qui aurait retardé le sacre de son grand rival.

Ce titre permet aux 'Nerazzurri' d'arborer à l'avenir une seconde étoile sur leur maillot.

Les clubs italiens peuvent arborer une étoile tous les dix championnats remportés. Jusqu'ici, la Juventus était la seule équipe à en compter plusieurs (trois). Depuis 2022 et le 19e titre de l'AC Milan, la rivalité entre les deux clubs milanais était aussi devenue une course pour être le prochain "double étoilé" de la Serie A. Cette "guerre des étoiles" à la sauce milanaise a donc tourné à l'avantage de l'Inter Milan. Meilleure attaque (79 buts marqués), meilleure défense (17 buts encaissés) et meilleur buteur du championnat grâce à Lautaro Martinez et ses 23 buts : les 'Nerazzurri' de Simone Inzaghi ont dominé les débats cette saison, ne laissant que des miettes aux autres.