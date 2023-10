L'UEFA a reçu plus de 20 millions de demandes de tickets pour l'Euro

La confédération européenne de football (UEFA) a annoncé vendredi avoir reçu plus de 20 millions de demandes de tickets dans le cadre de la première phase de vente de billets pour l'Euro 2024 en Allemagne.

Lors de cette première phase, qui s'est terminée jeudi, quelque 1,2 millions de billets étaient disponibles. Ces tickets, à partir de 30 euros, concernent les matchs de la phase de groupes. Ils seront attribués via un tirage au sort le 14 novembre.

Environ 65% des demandes de billets viennent d'Allemagne, suivie par l'Angleterre, la France, l'Espagne et l'Autriche. Au total, les demandes viennent de 206 pays. Hors d'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Chine et le Mexique sont les pays où la demande est la plus forte, avec quelque 525.000 tickets commandés.