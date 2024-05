Manchester United sombre 4-0 à Crystal Palace

Michael Olise (12e) et Jean-Philippe Mateta (40e) ont donné deux buts d'avance à Crystal Palace en première période. Tyrick Mitchell (58e) a marqué le troisième but. Olise réalisé le doublé et fixé le score à 66e.

Manchester United (54 points) n'a remporté qu'un seul de ses sept derniers matches, contre le dernier Sheffield, une mauvaise série qui place les Red Devils au 8e rang, derrière Newcastle (6e, 56 points) et Chelsea (7e, 54 points).