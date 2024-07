Murat Yakin et la Suisse "ont posé des problèmes aux grandes équipes"

L'Euro de la Suisse s'est achevé en quarts de finale. L'équipe dirigée par Murat Yakin s'est inclinée aux tirs but face à l'Angleterre, samedi, à Düsseldorf. Malgré un bon tournoi, la déception régnait parmi les Suisses.

"Cela fait mal. Nous avons fait tant d'efforts, nous nous sommes créé tant d'occasions", a analysé Yakin. "Je suis triste pour les garçons et pour la nation. L'Angleterre n'a pas eu beaucoup d'occasions et nous nous en sommes créé quelques-unes. Nous ne méritons pas de rentrer à la maison, mais nous pouvons être très fiers."

"Une séance de tirs au but est une question de chance et elle n'a pas été de notre côté", a poursuivi le sélectionneur suisse. "Nous avons posé beaucoup de problèmes aux grandes équipes et nous sortons donc la tête haute."