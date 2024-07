Nagelsmann voit un duel difficile contre l'Espagne : "Mais nous avons confiance"

Vendredi soir à Stuttgart (18h00), l'Allemagne tentera de se qualifier pour les demi-finales de l'Euro qu'elle accueille. Pour y parvenir, elle devra écarter l'Espagne, peut-être la meilleure équipe de la compétition jusqu'ici et dès lors une des favorites du tournoi. Julian Nagelsmann, le sélectionneur allemand, affiche un optimisme mesuré : "Nous sommes confiants quant à notre capacité à livrer une bonne performance."

"Nous avons terminé notre préparation. J'ai choisi mes titulaires et nous avons eu de nombreuses discussions individuelles et visionné beaucoup de vidéos hier", a expliqué Nagelsmann lors de la conférence de presse d'avant-match, jeudi. "Ce sera un défi difficile demain. Les deux équipes excellent en possession de balle, en contre-attaque et sous pression. La clé sera de gagner un maximum de duels individuels."

L'Allemagne a débuté son tournoi par des victoires nettes contre l'Écosse (5-1) et la Hongrie (2-0), et a assuré la première place du groupe face à la Suisse (1-1). En huitièmes de finale, elle a battu le Danemark (2-0) après un match serré.