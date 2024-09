Nouveau carton pour le Bayern de Vincent Kompany, le Genoa s'incline à Venise

Au même moment, l'Union Berlin s'est imposée 2-1 sur sa pelouse face à Hoffenheim. Dès l'entame, Tom Rothe (4e) et Woo-Yeong Jeong (6e) ont marqué les buts berlinois. Marius Bülter a réduit l'écart (67e). Remplaçant, Yorbe Vertessen est entré en jeu en seconde période (65e) et a reçu un carton jaune (85e). L'Union monte sur le podium (3e avec 8 points) en attendant les matchs du Borussia Dortmund, du RB Leipzig et du Bayer Leverkusen dimanche.

Michael Olise (23e, 60e), Jamal Musiala (32e), Harry Kane (57e) et Serge Gnabry (65e) ont marqué les buts bavarois et permis au Bayern de remporter un quatrième succès en autant de rencontres en championnat. Le club est également seul en tête du classement avec 12 points. Pour Brême (10e avec 5 points), Senne Lynen a joué l'intégralité de la rencontre au milieu.

En Italie, le Genoa et Koni de Winter se déplaçaient sur la pelouse de la lanterne rouge, Venise, et se sont inclinés 2-0 pour la première victoire vénitienne de la saison lors de la 5e journée de Serie A. Gianluca Busio (63e) et Joel Pohjanpalo (85e) ont marqué pour les locaux. De Winter a joué tout le match et a reçu un avertissement en première période (30e). Au classement, le Genoa est 11e avec 5 points.