Pascal Jansen estime que Ferencvaros n'aurait pas dû perdre face à Anderlecht

Pascal Jansen, l'entraîneur de Ferencváros, espérait un meilleur résultat mercredi lors du premier match de la phase de ligue de l'Europa League à Anderlecht (2-1). Le Néerlandais a estimé que son équipe n'était pas inférieure aux Mauves et que la défaite n'était absolument pas méritée.

"Les deux équipes étaient d'un niveau similaire pendant la majeure partie du match", a commencé Jansen dans son analyse en conférence de presse. "Il y avait des opportunités des deux côtés. À la mi-temps, j'ai dit à mes joueurs qu'ils devaient mettre encore plus de pression et chercher ce premier but."

Le technicien de 51 ans a pointé du doigt le manque d'occasions de son équipe : "Nous trouvions trop rarement les espaces libres, mais nous n'étions certainement pas dominés. Nous avions le contrôle et nous avons peu concédé, puis, après une heure de jeu, tout a mal tourné. Nous avons fait deux erreurs coup sur coup et nous avons pris deux buts."