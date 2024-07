Paul Simonis succède à René Hake à la tête de Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles a nommé Paul Simonis comme nouvel entraîneur principal. Le club d'Eredivisie, le championnat néerlandais de première division, a confirmé l'information dimanche après-midi via les réseaux sociaux. Simonis, âgé de 39 ans, succède à René Hake, en route pour rejoindre le club anglais de Manchester United en tant qu'assistant de l'entraîneur néerlandais Erik ten Hag.

Simonis a signé un contrat de deux ans avec Go Ahead Eagles, club pour lequel il a déjà travaillé comme entraîneur adjoint entre 2020 et 2022. Il a également été entraîneur des jeunes du Sparta Rotterdam et, depuis l'été 2022, il était entraîneur adjoint à Heerenveen. Ce sera donc sa première expérience en tant qu'entraîneur principal.

Go Ahead Eagles, qui compte quatre Belges dans son effectif - Xander Blomme, Philippe Rommens, Thibo Baeten et Mathis Suray - a terminé neuvième en Eredivisie la saison dernière. Après avoir battu le NEC Nimègue et Utrecht en playoffs pour l'Europe, ils ont décroché leur ticket pour le deuxième tour préliminaire de la Conference League. Go Ahead Eagles affrontera les Norvégiens du SK Brann.