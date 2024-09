Peter Willems nommé nouveau CEO de l'Union belge de football

Peter Willems est le nouveau CEO (Chief Executive Officer) de l'Union belge de football (URBSFA) et sera en fonction jusqu'en décembre 2025, a annoncé la fédération jeudi dans un communiqué. Il remplace ainsi Piet Vandendriessche, licencié avec effet immédiat le 28 août dernier.

"Ensemble avec les collaborateurs de l'URBSFA, de l'ACFF, de Voetbal Vlaanderen et de nos partenaires, et avec le soutien du conseil d'administration et du comité de direction, j'espère écrire une belle histoire."

Willems admet que "l'URBSFA est confrontée à un certain nombre de défis, mais aussi à de nombreuses opportunités."

Ancien CEO du club d'Oud-Heverlee Louvain, Willems était devenu le patron du Département de l'arbitrage professionnel (PRD) en février dernier avant d'endosser le rôle de directeur Sport de la fédération. "Le département sportif ne dépendra plus directement de Peter Willems, mais d'un comité sportif au sein du conseil d'administration. Willems rejoint à présent ce comité sportif", a expliqué l'Union belge dans un communiqué.​

"En tant que CEO, Peter Willems veillera non seulement à la situation financière de l'URBSFA, mais aussi au développement et à la supervision des projets en cours. Peter connaît la maison et apportera la stabilité nécessaire", a déclaré Pascale Van Damme, présidente de l'URBSFA.

Piet Vandendriessche, ancien CEO, avait été démis de ses fonctions au mois d'août. Les critiques à son encontre, surtout du côté des clubs professionnels, étaient devenues trop importantes. L'évaluation du sélectionneur Domenico Tedesco après un Euro décevant, serait également arrivée trop tard pour les clubs professionnels et Vandendriessche n'aurait pas eu non plus beaucoup de partisans parmi les employés de la fédération.

Vandendriessche, 58 ans, avait été nommé le 14 décembre dernier pour succéder à Manu Leroy qui assurait l'intérim depuis le licenciement de Peter Bossaert en mars 2023. Il avait officiellement pris ses fonctions le 16 janvier 2024.