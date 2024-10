Pour Maxim De Cuyper, "Youri Tielemans peut prendre le rôle de leader de l'équipe"

"Je pense que nous devons nous baser sur nos propres forces, même si c'est contre des adversaires qui, sur le papier, sont meilleurs que nous", a confié le néo-Diable Rouge qui n'a disputé que trois rencontres sous Domenico Tedesco. "Si on ne part pas avec de la confiance, on ne doit même pas monter sur le terrain. L'Italie et la France sont actuellement un peu au-dessus de nous, mais cela ne doit pas être un problème. J'attends avec impatience ces rencontres."

Également interrogé sur la question du capitanat, De Cuyper est allé dans le même sens que Leandro Trossard, en attendant la décision de Tedesco: "Qui est le leader ? Nous avons assez de joueurs qui peuvent l'être, mais Youri Tielemans est quelqu'un qui peut et prendra probablement ce rôle".