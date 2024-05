Rennes renverse Metz de justesse et peut encore rêver d'Europe

Mené 2-1 à la mi-temps par le FC Metz, le Stade Rennais a finalement renversé la situation pour s'imposer 2-3 lors de la 32e journée de Ligue 1, samedi. À deux journées de la fin, Arthur Theate et ses coéquipiers reviennent à quatre points de Lens, sixième et virtuellement qualifié pour la Conference League.

En Lorraine, l'ancien Sérésien Georges Mikautadze a ouvert le score (17e) mais Amine Gouiri a égalisé six minutes plus tard (23e). Mikautadze s'est mué en passeur pour Pape Diallo, qui a mis son équipe devant avant la pause (45e). Rennes est revenu une deuxième fois à égalité grâce à un pénalty de Benjamin Bourigeaud (73e) et Arnaud Kalimuendo a finalement offert la victoire à son équipe dans le temps additionnel (90e+3). Mikautadze a enfin été expulsé en toute fin de rencontre (90e+5).

Plus tôt, Clermont et Maximiliano Caufriez ont été sévèrement battus par Monaco. Le dauphin du PSG n'a fait qu'une bouchée de la lanterne rouge du championnat, grâce à des buts de Takumi Minamino (16e), Breel Embolo (37e) et Wissam Ben Yedder (57e, 87e) alors que Muhammed Cham a été le seul buteur auvergnat (34e). Caufriez a disputé 77 minutes dans l'axe de la défense de Clermont.

Au classement, Rennes est septième avec 45 points, quatre de moins que Lens et un de plus que les Olympiques lyonnais et marseillais, qui comptent un match de moins. Clermont reste 18e et dernier (25 points) mais n'est pas encore mathématiquement relégué. Metz, 16e et barragiste, totalise en effet 29 points.