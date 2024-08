Richie Sagrado quitte Louvain pour Venise

Richie Sagrado quitte Louvain pour poursuivre sa carrière au club italien de Venise. C'est ce qu'ont annoncé conjointement samedi le promu en Serie A et OHL. Le défenseur latéral droit de 20 ans signera un contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec une option pour une année supplémentaire.

Sagrado a été formé chez les jeunes de Seraing et de Genk et avait atterri à Den Dreef à la mi-2021, où il a progressé vers l'équipe première via les jeunes. La saison dernière, il a joué 33 matches pour Oud Heverlee Louvain. Il est également international belge chez les jeunes.

"Je suis très heureux d'être ici et j'ai hâte que la saison commence, que je puisse entrer sur le terrain et tout donner avec mes nouveaux coéquipiers", a déclaré Sagrado dans un communiqué de Venise. "J'ai choisi de porter le maillot de Venise après avoir discuté avec l'entraîneur et le club, où j'ai ressenti de grandes ambitions. Jouer à Venise dans un championnat aussi important que la Serie A, c'est génial".