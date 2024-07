Rodri se méfie de Mbappé : "Il a la capacité de faire mal, qu'il soit en forme ou non"

Mardi soir (21h) à Munich, l'Espagne affrontera la France en demi-finale de l'Euro 2024 de football. Le milieu de terrain Rodri s'est présenté à la presse pour évoquer cette rencontre face aux Bleus. Pour le joueur de Manchester City, s'il y a bien un joueur qui peut faire souffrir la Roja, c'est Kylian Mbappé. "Je le connais et je sais que c'est un joueur qui peut faire la différence. Il a la capacité de faire mal, qu'il soit en forme ou non. S'il joue, ce sera une menace et nous serons attentifs à lui."