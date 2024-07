Ronny Deila nouvel entraîneur d'Al Wahda aux Émirats arabes unis

Deila était sans club depuis son licenciement du Club Bruges le 18 mars dernier au lendemain de la défaite brugeoise à Saint-Trond (2-1) à l'occasion de la 30e et dernière journée de la phase classique du championnat. Dans la foulée, il avait été remplacé par Nicky Hayen, futur champion avec le Club.

A la tête du Club Bruges, il avait dirigé 49 matchs avec un bilan de 28 victoires, 11 partages et 10 défaites. Avant cela, il était passé par le Standard durant 40 rencontres (17 victoires, 9 partages et 14 défaites).

Si son palmarès est vierge en Jupiler Pro League, il a déjà remporté la Coupe en 2010 et le titre national en Norvège en 2013 avec Stromsgodset, le championnat écossais en 2015 et 2016 ainsi qu'une Coupe de la Ligue avec le Celtic Glasgow et la Coupe MLS en 2021 avec New York City.