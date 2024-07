Ross Barkley poursuit sa carrière à Aston Villa

À 30 ans, Barkley apporte une grande expérience aux Villans, qui disputeront la Ligue des Champions la saison prochaine. Il totalise 264 matchs en Premier League avec Everton, Chelsea, Aston Villa et Luton, ainsi que 33 sélections en équipe d'Angleterre.

À Aston Villa, Barkley retrouvera Youri Tielemans et Leander Dendoncker, de retour de prêt à Naples cet été. Barkley avait déjà joué pour Aston Villa lors de la saison 2020-2021, en prêt de Chelsea.

Barkley est la cinquième recrue estivale d'Aston Villa. Plus tôt dans la journée, le club a annoncé l'arrivée de l'ailier Samuel Iling-Junior et du milieu de terrain Enzo Barrenechea de la Juventus. Cet été, le défenseur Ian Maatsen (Chelsea) et l'attaquant Lewis Dobbin (Everton) ont également rejoint l'équipe.