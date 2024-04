Rudi Völler prolongé comme directeur sportif de l'Allemagne jusqu'à la Coupe du monde 2026

Völler, 63 ans, est en poste depuis le 1er février 2023. Il avait remplacé Oliver Bierhoff dans la foulée de l'élimination de l'Allemagne au premier tour du Mondial 2022. Ses premiers mois ont été mouvementés avec notamment le licenciement du sélectionneur Hansi Flick après une défaite 1-4 contre le Japon en match amical. Völler avait assuré l'intérim quelques jours plus tard lors d'un succès contre la France en match amical, avant la nomination de Julian Nagelsmann comme sélectionneur.

L'ancien attaquant a porté le maillot de la Mannschaft à 90 reprises (47 buts) entre 1982 et 1994, faisant notamment partie de l'équipe qui a remporté la Coupe du monde 1990 en Italie. Il a aussi atteint la finale du Mondial 1986 et de l'Euro 1992. Völler a également entraîné l'Allemagne entre 2000 et 2004 en atteignant la finale du Mondial 2002.