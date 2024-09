Schalke 04 subit un revers face à Darmstadt, mais Geraerts "continue à aller de l'avant"

Avec 4 points (1 victoire, 1 nul, quatre défaites), Schalke n'est que 14e de la deuxième division allemande, alors que le club espérait jouer la promotion. La pression sur l'entraîneur est donc de plus en plus forte, "mais je suis un sportif et je n'abandonne jamais", a déclaré Geraerts (42 ans) après le match. "Je continue toujours à aller de l'avant. Il en sera ainsi demain, il en sera ainsi la semaine prochaine et il en sera ainsi tout au long de ma carrière."

Interrogé sur le soutien du directeur technique Ben Manga et du conseil d'administration quant à sa positioon, Karel Geraerts a botté en touche. "Ce n'est pas à moi de décider si je serai encore sur le banc lors du prochain match." La semaine dernière, le directeur sportif Marc Wilmots avait expliqué que la position de l'entraîneur n'était "pas remise en question".