Sébastien Grandjean remplace Arnaud Mercier sur le banc des Francs Borains

Arnauld Mercier n'est plus l'entraîneur des Francs Borains. Le coach français de 51 ans et le RFB ont "décidé de mettre un terme d'un commun accord à leur collaboration", a indiqué le club borain dimanche, au lendemain de sa défaite 0-1 face à Deinze en Challenger Pro League.

" Je suis surpris et ravi d'avoir été contacté", déclare Sébastien Grandjean, cité dans un communiqué. "Ces derniers jours, j'avais reçu d'autres propositions mais dire oui aux Francs Borains a été une décision rapide et facile à prendre. C'est un bonheur pour moi de revenir coacher en Belgique après toutes ces années luxembourgeoises où j'ai connu le succès. Je veux le connaître aussi au RFB".

Le successeur d'Arnaud Mercier est déjà connu: il s'agit de Sébastien Grandjean, 53 ans, ancien entraîneur et directeur sportif de Virton, qui était sans club depuis son départ du club luxembourgeois du Fola Esch en mai 2022.

Sébastien Grandjean avait été sacré champion du Luxembourg en 2021 avec le Fola Esch, où il était arrivé en 2020. Au Luxembourg, il était aussi passé par la Jeunesse Esch et Dudelange.

Ancien entraîneur du RFB, alors appelé Boussu Dour Borinage, de 2011 à 2014, Arnaud Mercier était ensuite passé par Seraing, Roulers et Waasland-Beveren, et était revenu aux Francs Borains en mars 2022, connaissant la montée en Challenger Pro League, et le retour du club au niveau professionnel, au terme de la saison dernière.

Le reste du staff borain reste en focntion.