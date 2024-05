Silvio Proto rejoint les rangs de la RAAL comme responsable technique des gardiens

Silvio Proto aura pour mission de "superviser et conseiller les entraineurs", mais aussi de "former nos jeunes gardiens de but", pouvait-on lire dans le communiqué de la RAAL. Silvio Proto sera également présent pour les équipes adultes masculines et féminines louvièroises. Il épaulera particulièrement Manu Miraglia, actuel entraineur des gardiens de l'équipe masculine.

L'homme aux 132 rencontres pour la RAA Louviéroise, club dissout en 2009 et prédécesseur de la RAAL La Louvière, était heureux de son retour. "C'est vraiment comme un retour à la maison. Le projet de la RAAL est magnifique et les résultats sont formidables. C'est un réel plaisir de l'intégrer et je souhaite transmettre mon expérience aux jeunes du club", a déclaré Proto.

Nicolas Frutos, directeur du football pour la RAAL et ancien coéquipier de Silvio Proto au RSC Anderlecht, était lui aussi "heureux de revoir Silvio à La Louvière. Silvio a toute l'expertise nécessaire, mais également les qualités humaines pour former et faire évoluer nos gardiens, de l'équipe première jusqu'aux plus jeunes du club."

La RAAL La Louvière a obtenu la montée en Challenger Pro League en décrochant le titre de champion de Nationale 1 et disputera la saison 2024/2025 dans le deuxième échelon professionnel du football belge.