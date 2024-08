Stuttgart transfère Denis Undav à titre définitif

Brighton et Stuttgart ont officialisé vendredi le transfert définitif de Deniz Undav, 28 ans, du club anglais vers le VfB. Prêté au club allemand en août 2023, l'ex-attaquant de l'Union Saint-Gilloise (2020-2022), n'a jamais caché qu'il se sentait bien à Stuttgart.

Au départ, l'affaire semblait facile à régler puisqu'une option d'achat figurait dans le contrat de prêt de l'attaquant. Mais il est apparu que Brighton s'était assuré un droit de rachat dans le contrat et l'a utilisé le 30 juin. Depuis, les deux clubs ont entamé d'âpres négociations. Dans un communiqué, Stuttgart a confirmé qu'Undav avait signé jusqu'en 2027 mais n'a pas précisé le montant du transfert. Néanmoins les médias allemands avancent que l'accord a été conclu au désavantage du vice-champion d'Allemagne. Via l'option d'achat, Stuttgart devait débourser 20 millions d'euros, un montant passé à 27 millions plus bonus.

L'arrivée définitive d'Undav, auteur de 18 buts et 10 assists en 30 matches la saison dernière, atténue le choc de la perte du meilleur buteur de la saison dernière, Serhou Guirassy (28 buts), parti au Borussia Dortmund. Le VfB avait déjà signé l'attaquant Ermedin Demirovic, en provenance d'Augsbourg