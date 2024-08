Sven-Göran Eriksson, ancien sélectionneur de l'Angleterre, est décédé à 76 ans

Eriksson était devenu le premier entraîneur étranger à diriger l'équipe nationale anglaise entre 2001 et 2006. Il n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale lors des trois grands tournois auxquels il a pris part avec les 'Three Lions': les Coupes du monde 2002 et 2006 et l'Euro 2004.

Le Suédois avait débuté sa carrière d'entraîneur en 1975 à Degefors, faisant passer le club de la troisième à la première division suédoise. Il rejoint alors Göteborg qu'il mène au succès en Coupe UEFA en 1982, année où il s'engage avec Benfica.