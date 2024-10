Teun Koopmeiners à nouveau forfait avec les Pays-Bas

Teun Koopmeiners va à nouveau manquer des matchs de l'équipe nationale néerlandaise. Le milieu de terrain de la Juventus s'est blessé dimanche lors du match de championnat contre Cagliari et ne sera pas rétabli à temps pour les rencontres de la Ligue des Nations contre la Hongrie (vendredi à Budapest) et l'Allemagne (lundi prochain à Munich).

Koopmeiners (21 caps) avait déjà raté l'Euro en Allemagne en raison d'une blessure, et le mois dernier, il n'était pas non plus disponible lorsque les Pays-Bas ont remporté leur match de Ligue des Nations contre la Bosnie-Herzégovine (5-2) et partagé contre l'Allemagne (2-2).

Le sélectionneur Ronald Koeman a convoqué Guus Til du PSV pour le remplacer. Til a disputé cinq matchs internationaux jusqu'à présent, le dernier datant de l'été 2022.