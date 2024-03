Thibaut Courtois victime d'une "rupture du ménisque interne du genou droit"

Courtois, 31 ans, devait faire son retour à la compétition après la trêve internationale, avait annoncé son entraîneur Carlo Ancelotti il y a dix jours. Le gardien des Diables Rouges était absent depuis le mois d'août à cause d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche.

En décembre dernier, le Diable Rouge avait annoncé qu'il ne participerait pas à l'Euro, préférant se concentrer sur sa revalidation. "En raison de la blessure, il n'y aura de toute façon pas d'Euro pour moi. Je dois d'abord me rétablir à cent pour cent et ensuite, il vaut mieux ne pas fixer de date. Si j'ai de la chance, je pourrai jouer un autre match de football en mai. Mais on ne peut jamais prêt à 100 % pour un grand tournoi", avait-il déclaré à Sporza.

Courtois avait suscité la polémique lors du rassemblement des Diables Rouges en juin dernier. Il avait quitté le groupe avant le déplacement en Estonie, frustré de ne pas avoir reçu le brassard de capitaine contre l'Autriche. Tedesco avait ensuite exprimé publiquement les raisons du départ du Courtois, ce qui n'avait pas plu au gardien du Real Madrid, qui avait répondu via ses réseaux sociaux.