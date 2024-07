Thomas Delaney de retour au FC Copenhague

Delaney a débuté sa carrière à Copenhague en 2009 et a totalisé 246 rencontres avec les Lions, remporté cinq titres de champion. Il a quitté le club en janvier 2017 pour rejoindre le Werder Brême, en Allemagne. Un an et demi plus tard, il a rejoint le Borussia Dortmund. Séville l'a recruté en 2021 et l'a prêté à Hoffenheim en janvier 2023.

La saison passée, Delaney a été prêté à Anderlecht, devenant un pion important dans l'entrejeu. Malgré plusieurs blessures, il avait totalisé 25 présences, marquant deux buts et délivrant deux assists.