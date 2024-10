Thomas Tuchel, nouveau sélectionneur de l'Angleterre à partir du 1er janvier 2025

L'Allemand de 51 ans sera assisté par Anthony Barry qu'il connaît bien puisque les deux hommes ont déjà collaboré à Chelsea et au Bayern. L'assistant anglais de 38 ans travaille actuellement, et jusqu'au 31 décembre 2024, aux côtés de Roberto Martinez, sélectionneur de l'équipe nationale portugaise. Leur collaboration avait commencé en février 2022 lorsque Martinez était à la tête des Diables Rouges.

Tuchel rejoint les 'Three Lions', récents demi-finalistes de l'Euro 2024 en Allemagne et orphelins de Gareth Southgate qui avait dirigé l'Angleterre pendant 8 années et 102 rencontres.