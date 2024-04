Udinese-AS Rome arrêté à 1-1, Lukaku buteur

Le duel entre l'Udinese et l'AS Rome, comptant pour la 32e journée du championnat d'Italie, a été arrêtée par l'arbitre à la 83e après le malaise d'un joueur de la Roma, Evan Ndicka.. Titulaire, Romelu Lukaku a inscrit le but égalisateur des Giallorossi (64e). En principe, la rencontre devrait reprendre à la 70e minute, sur le score de 1-1. Selon les règles, elle devrait être reprogrammée ce lundi mais compte tenu du match européen de la Roma contre l'AC Milan, cela semble peu probable.

Dans un stade comble, 25.000 spectateurs, l'équipe du Frioul a frappé les premiers coups de la tête par Lorenzo Lucca (9e) et Jaka Bijol (15e). Les Giallorossi ont répliqué via un tir à ras terre de Houssem Aouar (17e) et une volée de Tommaso Baldanzi (21e). Mais sur une perte de balle de Dean Huysen, Roberto Pereyra a donné l'avance aux visités (23e, 1-0). Sur le coup, Daniele De Rossi a changé la disposition de l'équipe en postant Baldanzi et Nicolas Zalewski en soutien de Lukaku, point d'appui dans le rectangle frioulan. La Roma, qui a pris la possession du ballon à son compte, a dû patienter jusqu'à ce que Lukaku égalise de la tête sur un centre de Bryan Cristante (64e, 1-1).

Suite à l'évanouissement d'Evan N'Dicka, sorti sur une civière, et la tension sur le terrain, l'arbitre a préféré interrompre la rencontre (83e).